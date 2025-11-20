Дохідність гривневих депозитів у 12 разів вища за валютні.

В умовах коливань валютного курсу та інфляції українцям важливо не лише накопичувати гроші, а й зберегти їхню купівельну спроможність.

У переданому УНІАН коментарі віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов розповів, як громадянам максимально захистити свої заощадження та чи варто запасатися валютою.

Він підкреслив, що гривневі депозити зберігають високу дохідність, яка щонайменше гарантує збереження купівельної спроможності вкладених коштів. Порівнюючи прибутковість гривневих і валютних вкладів, банкір зазначив, що наразі різниця колосальна: дохідність гривневих депозитів у 12 разів вища.

Банкір навів приклад: вклад терміном на 1 рік на суму 20 тис. грн за середньою ставкою 14,5% річних з урахуванням податків дасть чистий дохід понад 2 тис. грн.

"Якщо ж на цю ж суму придбати долари за умовним курсом 43 грн/дол., отримаємо близько $465. Розмістивши їх на доларовий депозит терміном на 1 рік під середню ставку 1,2% річних, дохід становитиме 5,58 дол., а після сплати податків — лише близько 4 дол. Провівши зворотну конвертацію за курсом купівлі (умовно 43,5 грн/дол.), отримаємо чистий дохід близько 174 грн", - зазначив експерт.

Щодо скуповування валюти Мамедов радить підходити зважено. За його словами, гроші, які не працюють, рано чи пізно втрачають свою "вагу".

"Розуміємо, що традиційна увага громадян до готівкової валюти пов’язана з кількома факторами: від звички, що валюта є чимось гарантованим, до побутових потреб — наприклад, переказами близьким за кордон. Проте варто пам’ятати, що інфляція є і в США, і в ЄС, тобто ні долар, ні євро не захищені повністю від інфляційних втрат. Отже, з часом будь-які готівкові кошти можуть втратити частину своєї вартості", — акцентував фахівець.

На його думку, найбільш зваженим рішенням є диверсифікація ризиків: зберігати кошти рівними частками у різних валютах (зокрема й на депозитах), а частину — у готівці. Пропорція може бути майже однаковою.

"Українські банки зацікавлені у зростанні довіри до національної валюти. Є всі підстави перемикнути увагу з валюти на гривневі інструменти заощадження. Водночас будь-яке рішення варто ухвалювати відповідно до індивідуальних потреб і короткострокових планів", – підсумував Мамедов.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що в умовах сильного девальваційного тиску на гривню, тобто коли вона щодня дорожчає, продавати наявну готівкову валюту нема сенсу. А от купувати її зараз буде доцільно. За його оцінкою, у 2026 році найвищий потенціал зростання курсу до гривні залишається у долара США, далі йде євро.

За прогнозом фінансового аналітика Олексія Козирєва, цього тижня на готівковому валютному ринку курс купівлі та продажу долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,60 до 42,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,70 до 42,40 гривень.

