Там зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти.

У ніч проти 20 листопада підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу (НПЗ) у Рязанській області РФ.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил, зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти, ступінь збитків уточнюється.

В Генштабі підкреслили, що Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить в перелік найбільших НПЗ РФ. Продукує бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.

Відео дня

Зазначається, що завод виготовляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік та залучений у забезпеченні повітряно-космічних сил армії російських окупантів.

"Окрім того, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати загарбників уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Водночас командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що Ільський НПЗ (Краснодарський край) вкотре уразили Птахи СБС в ніч проти 19 листопада.

За його словами, Ільський НПЗ перероблює нафту у обʼємі понад 6 млн тон на рік, і є одним з найбільших роботодавців в Краснодарському краї, а також має значний вплив на економіку регіону.

"Бензин згідно порядку денного послідовно стає на болотах рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними. Візит ввічливості засобами Сил Безпілотних Систем нанесено Птахами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС)", - додав "Мадяр".

Удари по обʼєктах РФ

Як повідомляв УНІАН, Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти" призупинив переробку сирої нафти до кінця місяця після атаки українського дрона 15 листопада.

Пожежа внаслідок дронової атаки змусила Рязанський нафтопереробний завод зупинити свій основний агрегат переробки сирої нафти, річна потужність якого становить понад 8 мільйонів метричних тонн, що дорівнює 48% від загальної потужності заводу.

Окремий агрегат переробки сирої нафти був зупинений внаслідок атаки безпілотника 24 жовтня, що призвело до втрати 26% потужностей нафтопереробного заводу. Ремонт цього агрегату ще не завершено, а решта агрегатів заводу також простоюють, повідомили джерела, хоча незрозуміло, чи це також сталося через атаки.

Вас також можуть зацікавити новини: