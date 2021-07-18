"Ростех" офіційно представить цей винищувач 20 липня.

Держкорпорація РФ "Ростех" опублікувала зображення, пов'язане з прем'єрою першого російського винищувача.

У прицілі літака на зображенні зображено об'єкт, схожий на британський есмінець Defender. Про це повідомляє ТАСС.

Читайте такожВійськовий літак РФ перервав брифінг лідерів Литви та Іспанії (відео)Зображення супроводжує напис англійською See you, який можна перекласти як "Побачимося" або "Бачу тебе".

Як пишуть росЗМІ, на зображенні присутня деталь, що нагадує оптико-електронну прицільну систему винищувача. Вона використовується для наведення авіаційних засобів ураження на наземні й морські цілі

"Ростех" офіційно представить цей винищувач 20 липня.

Інцидент з британським есмінцем біля окупованого Криму

Інцидент з есмінцем Великобританії стався 23 червня в районі мису Фіолент на узбережжі окупованого Криму.

За твердженням російської сторони, Defender "незаконно увійшов до територіальних вод РФ". У Міноборони РФ заявили, що корабель був видворений попереджувальними пострілами й бомбометанням.

Міноборони Британії відповіло, що бомбометання не проводилося, а стрілянина була прийнята екіпажем за артилерійські навчання.

24 червня Борис Джонсон прокоментував "обстріл" британського есмінця росіянами. Він заявив, що він проходив через українські територіальні води й правильно вчинив, що вибрав шлях біля окупованого Криму. Джонсон нагадав, що Лондон не визнає анексію Криму і російську приналежність цих вод.

ЗМІ пізніше повідомили, що остаточне рішення про прохід британського есмінця HMS Defender поблизу берегів окупованого Росією Криму було прийнято саме Джонсоном.

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Автор: Ольга Робейко