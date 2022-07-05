Володін також наголосив, що Росії потрібно докладати більше зусиль для перемоги.

У Російській Федерації вкотре висловили обурення через надання країнами Заходу військової допомоги Україні і вибухнули погрозами "не зупинятися біля кордонів "Л/ДНР".

З такими заявами на сьогоднішньому засіданні Держдуми РФ виступив її спікер В'ячеслав Володін.

"Постачають зброю з метою затягнути збройний конфлікт. Тому вони самі ведуть все до того, щоб наші війська не зупинялися в кордонах "ЛНР" і "ДНР". Тому що удари завдають з території Харківської області, з інших регіонів. Треба вірити в свою країну, вірити в її Збройні сили. І все у нас буде добре", - заявив він.

Він звинуватив президента США і глав європейських держав у несправедливості, затягуванні війни.

"Але ви бачите, світ несправедливий, і в цій частині позиція президента США, глава європейських держав полягає в тому, щоб якомога довше війна йшла в Україні", - сказав він.

Володін також наголосив, що Росії потрібно докладати більше зусиль, щоб успішно завершити війну, яку він називає "спеціальною військовою операцією".

"Нам треба робити все для того, щоб успішно була завершена спеціальна військова операція. Наше завдання в тому, щоб забезпечити всім необхідним наших солдатів, офіцерів, вирішити питання, пов'язані зі зміцненням військово-промислового комплексу", - сказав він.

Як писав УНІАН, раніше військовий експерт Олег Жданов інформував, що російські спецслужби зайнялися підготовкою грунту розглянутого Путіним варіанту поповнення відсутніх резервів - загальної мобілізації. На думку Жданова, глава Кремля Володимир Путін готує Росію до загальної мобілізації шляхом терактів.

Після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області. У Генштабі наголосили, що для успіху недостатньо сталевої волі і патріотизму. Потрібні матеріально-технічні ресурси. Президент Володимир Зеленський зауваживав, що існують ризики того, що вся Луганська область буде окупована.

Британська розвідка у щоденному звіті повідомила, що російські війська після захоплення міста Лисичанськ на Луганщині, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: