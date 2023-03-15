Ніхто не постраждав. Наразі ведеться слідство.

У Брянській області Російської Федерації на одній із нафтоперекачувальних станції трубопроводу "Дружба" знайшли вибухові пристрої. Як повідомляє ТАСС, детонація не відбулася, наразі ведуться слідчі дії.

"Справді, на території нафтоперекачувальної станції "Новозибків" вчора ввечері і сьогодні вранці було виявлено вибухові пристрої в зруйнованих пластикових корпусах непромислового виробництва з вражаючою бойовою частиною у вигляді сталевих кульок. Імовірно, руйнація корпусів сталася після удару об землю під час падіння з дронів. А сьогодні опівдні було помічено, як з БПЛА скинуто ще один вибуховий пристрій, ймовірно аналогічний двом попереднім", - сказав офіційний представник "Транснафти" Ігор Дьомін.

Зокрема у "Транснафті" наголошують, що характер вибухового пристрою вказує на те, що ціллю диверсантів було нібито не руйнування самого об’єкта, а нанесення шкоди персоналу.

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"Характер бойової частини – металеві кульки – говорить про те, що організатори диверсії задумували не руйнування об'єкта, а вбивство людей з числа цивільного персоналу, який обслуговує станцію нафтопроводу "Дружба". Ведуться слідчі дії, НПС "Новозибків" не постраждала", - додав Дьомін.

Нафтоперекачувальна станція "Новозибків" упродовж усього 2023-го року не вела перекачування палива, наразі резервуари порожні. Відзначимо, що станція розташована приблизно в 100 кілометрах від кордону з Чернігівською областю та неподалік білоруської території.

Нафтопровід "Дружба" під час російсько-української війни: що відомо

У керівництві станції "Новозибків" повідомляли, що 31 січня нібито ЗСУ спробували обстріляти трубопровід. Було зафіксоване одне влучання на території станції, однак обладнання не постраждало.

Під час повномасштабної війни нафтопровід "Дружба" кілька разів зупиняв свою роботу. Наприклад, у жовтні минулого року там стався витік на лінії, котра постачала нафту до Німеччини.

У листопаді 2022-го року стало відомо, що Україна підняла плату за транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини.

Наприкінці минулого лютого Росія повністю припинила постачати нафту у Польщу через нафтопровід "Дружба". Таке рішення було ухвалене через вплив санкцій.

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