Представник ГУР каже, що чекати на це довго не доведеться.

У Росії відбудеться зміна режиму, шляхів до цього є декілька.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, цьому сприяють ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, а також позиція Міжнародного кримінального суду. "У Росії збільшується кількість людей, які хочуть дистанціюватися від так званого Путіна, в тому числі, серед тих, хто сьогодні знаходиться при владі", - розповів він.

На думку Юсова, одним з таких сценарієв може бути бунт, однак не революція, оскільки для неї необхідно, щоб в країні була багато свідомих громадян. Бунтувати можуть люди, по яких вдарили санкції, а також невдоволені "порожніми холодильниками" та кількістю ліквідованих в Україні російських окупантів.

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Також представник розвідки відзначив, що найбільше Путін та його найближче оточення бояться заколоту еліт. "Що буде в результаті? Побачимо вже найближчим часом. Чекати справді недовго. Мова йде про абсолютно осяжні часові рамки", - додав він.

Ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав міжнародні ордери на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у воєнному злочині примусової депортації дітей з окупованих територій України.

Тепер Путіна і Львову-Бєлову можуть затримати на території 123-х країн, які ратифікували Римський статут.

У Росії не визнають це рішення і називають його неприйнятним. Однак прокурор МКС Карім Хан заявив, що Путін постане перед правосуддям у Гаазі незалежно від аргументів Москви.

Крім того, Хан повідомив, що для воєнних злочинів немає терміну давності, тому цей ордер є довічним.

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