Верховний суд ухвалив відповідне рішення через проросійські, антиєвропейські та антинатовські погляди політикині.

Верховний суд Румунії заборонив кандидатці від ультраправої партії "S.O.S. Румунія" Діані Шошоаке брати участь у президентських перегонах через проросійські погляди. П’ять із дев’яти членів суду проголосували "за", "проти" виступили двоє, ще двоє були відсутні. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що рішення було ухвалене через проросійські, антиєвропейські та антинатовські погляди політикині. При цьому воно спонукало політиків з усього політичного спектру висловити занепокоєння, що суд перевищив свої повноваження:

"Це також спричинило ескалацію напруженості в правлячій коаліції лівих соціал-демократів і правоцентристських лібералів, лідери яких балотуються на виборах, викликаючи сумніви щодо того, що дві партії продовжуватимуть діяти в альянсі".

Видання нагадує, що Румунія має провести президентські вибори у два тури 24 листопада та 8 грудня, а між ними – парламентські вибори. Згідно з Конституцією країни, будь-який громадянин Румунії віком від 35 років без судимості має право балотуватися в президенти. Водночас, згідно з постановою суду, позиція Шошоаке не змогла б їй дотримуватись президентської клятви поважати Основний закон та захищати демократію.

Діана Шошоаке: що про неї відомо

У липні румунська проросійська депутатка Діана Шошоаке з іконою влаштувала скандал у Європарламенті. Вона хотіла "очистити його від дияволів". Її вивели з зали під оплески інших депутатів.

Політикиня тричі переривала пленарні дебати щодо обрання Урсули фон дер Ляєн на новий мандат глави Єврокомісії. Після того, як вона намагалася перервати виступ депутата від групи "Відродження" Валері Хайєр, до неї звернулася голова Європарламенту Роберта Мецола: "Скільки потрібно колег, щоб вас вивели з зали? Я думаю, що ви сказали достатньо".

Шошоаке звинуватила фон дер Ляєн у "вбивстві людей", після чого її вивели із зали пленарних засідань. Вона тримала над головою ікону, вигукуючи "На Бога уповаємо".

Також Шошоаке звинуватила Україну у "дискримінації" румунської меншини. Так, під час свого першого виступу після обрання до Європарламенту вона заявила, що румунська меншина в України начебто стикається з дискримінацією, а також не може "говорити й молитися румунською мовою".

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