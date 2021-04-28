Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США заявили, що для повністю вакцинованих осіб безпечно не носити маски під час невеликих зібрань на відкритому повітрі навіть і серед невакцинованих осіб.
Читайте такожЄС може незабаром відкрити кордони для щеплених від коронавірусу туристівБезпечними, як для повністю вакцинованих так і для невакцинованих, названо пробіжки, велосипедні прогулянки на відкритому повітрі з членами родини без маски. При цьому повністю вакцинованим особам рекомендується носити маски під час масових подій на відкритому повітрі. При цьому у приміщеннях повністю вакцинованим треба носити маски так само, як і невакцинованим особам, але перші при цьому значно краще захищені, передає Голос Америки.
"Завдяки надзвичайному прогресу, якого ми досягнули у боротьбі з COVID-19, Центри з контролю та профілактики захворювань зробили велике оголошення сьогодні: якщо ви повністю вакциновані - і якщо ви на відкритому повітрі не серед великої групи - вам більше не потрібна маска", - написав у Твіттері президент США Джо Байден.
Байден також присвятив новим правилам виступ, у якому закликав американців вакцинуватись.
Як відзначає видання The Hill, особа вважається повністю вакцинованою за 2 тижні після отримання другої дози вакцини компаній Pfizer-BioNTech, або Moderna, або за два тижні піся отримання однодозової вакцини компанії Johnson & Johnson.
За урядовими даними, у США вакциновано 30% населення.
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