Діяльність компанії в Росії та Білорусі буде прирівняно до діяльності в Північній Кореї, Ірані, Сирії та Кубі.

У Конгресі США зареєстрували законопроект про підвищення податків для тих, хто веде бізнес у Росії та Білорусі.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради, народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Авторами законопроекту під назвою "The Support Ukraine Through Our Tax Code Act" ("Закон про підтримку України через Податковий Кодекс") стали конгресмени Джаред Голден, Дон Бекон, Салуд Карбахаль, Джім Берд та Адам Кінзінгер. Усі вони входять до двопартійного об'єднання "За країну", створеного конгресменами-ветеранами, який вже не раз виступав за більшу підтримку Україні та надання їй більше озброєння", - зазначає Железняк.

За його словами, законопроект передбачає, що діяльність компанії в Росії та Білорусі буде прирівняно до діяльності компанії у Північній Кореї, Ірані, Сирії та Кубі, що автоматично означатиме значне збільшення податків для цих компаній.

"Війна Росії не може і не повинна фінансуватися податками, які сплачують американські компанії. Це політика здорового глузду: якщо компанія вирішує вести бізнес в Росії - і, відповідно, сплачувати податки, фінансуючи її військову машину - американський народ не повинен сплачувати рахунки таких компаній", - йдеться у спільній заяві конгресменів.

Аналогічний законопроект внесено й до Сенату головою фінансового комітету Сенату США Роном Уайденом та членом фінансового комітету Робом Портманом, додав Железняк.

Як повідомляв УНІАН, у березні стало відомо, що український парламент готує законопроект, яким передбачається запровадження додаткового податку для компаній за співпрацю з Росією попри її широкомасштабне вторгнення в Україну.

Тим часом Польща готується представити пропозицію ввести податок на російську сировину.

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