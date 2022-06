У Конгресі США зареєстрували законопроект про підвищення податків для тих, хто веде бізнес у Росії та Білорусі.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради, народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Авторами законопроекту під назвою "The Support Ukraine Through Our Tax Code Act" ("Закон про підтримку України через Податковий Кодекс") стали конгресмени Джаред Голден, Дон Бекон, Салуд Карбахаль, Джім Берд та Адам Кінзінгер. Усі вони входять до двопартійного об'єднання "За країну", створеного конгресменами-ветеранами, який вже не раз виступав за більшу підтримку Україні та надання їй більше озброєння", - зазначає Железняк.