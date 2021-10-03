За даними авіакомпанії, у двигун потрапив великий птах.

У США пасажирів рейсу 3044 авіакомпанії Spirit Airlines, що вилітав з міжнародного аеропорту Атлантик-Сіті, довелося евакуювати через пожежу.

Spirit A320 мав прямувати у Форт-Лодердейл, штат Флорида, проте загорівся на зльоті, повідомляє 6 ABC.

За даними компанії, у двигун літака потрапив великий птах. Попри загоряння, пілоту вдалося безпечно зупинити літак.

На борту перебували 102 пасажири та сім членів екіпажу. Всіх евакуювали. Двоє людей отримали легкі травми.

У Spirit Airlines пообіцяли пасажирам повністю повернути вартість квитків, надати сертифікат на майбутні польоти, а також можливість продовжити політ іншим літаком.

CHECK THIS OUT: Watch passengers slide down the emergency exit of the plane after the fire. https://t.co/CWYpXMhCeRpic.twitter.com/gJLkajU5KG — The Lakewood Scoop (@LakewoodScoop) October 3, 2021

Як повідомляв УНІАН, раніше літак з групою російських туристів, що прямували до Москви з Варадеро (Куба), зіткнувся з двома великими птахами: один птах залишив вм'ятину на носовій частині, другий потрапив у правий двигун - звідти пішов стовп полум'я.

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Автор: Катерина Комолова