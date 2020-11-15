За даними поліції, на акції в суботу було затримано 10 осіб.

У Вашингтоні 14 листопада відбувся масштабний мітинг на підтримку кандидата в президенти США Дональда Трампа. Учасники акції вступили у вуличні сутички з прихильником його конкурента Джо Байдена.

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Як повідомляє Fox News, десятки тисяч прихильників Трампа закликали його не визнавати своєї поразки на виборах. Сам Трамп з'явився на мітингу лише швидкоплинно – його кортеж проїхав поруч з мітингувальниками.

Зазначається, що на акцію вийшли і противники Трампа. Останні називали його "невдахою" і висміювали спроби оскаржити результати виборів. Між прихильниками і противниками кандидата виникли сутички, які припиняла поліція.

За даними поліції, на акції було затримано 10 осіб. Четверо - за порушення правил поводження з вогнепальною зброєю.

The #MillionMAGAMarch is officially starting in about half an hour, but violence has already broken out.



I’ll have a complete recording up later, but @RefuseFascism came to protest and was physically pushed out by Trump supporters. Some fighting ensued. pic.twitter.com/DdKgb49gLS — Ford Fischer (@FordFischer) November 14, 2020

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада в США відбулися президентські вибори.

Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Кампанія Трампа заявила про махінації і вимагає перерахунку голосів у низці Штатів.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Дмитро Захаров