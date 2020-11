У Вашингтоні 14 листопада відбувся масштабний мітинг на підтримку кандидата в президенти США Дональда Трампа. Учасники акції вступили у вуличні сутички з прихильником його конкурента Джо Байдена.

Як повідомляє Fox News, десятки тисяч прихильників Трампа закликали його не визнавати своєї поразки на виборах. Сам Трамп з'явився на мітингу лише швидкоплинно – його кортеж проїхав поруч з мітингувальниками.

Зазначається, що на акцію вийшли і противники Трампа. Останні називали його "невдахою" і висміювали спроби оскаржити результати виборів. Між прихильниками і противниками кандидата виникли сутички, які припиняла поліція.

За даними поліції, на акції було затримано 10 осіб. Четверо - за порушення правил поводження з вогнепальною зброєю.

The #MillionMAGAMarch is officially starting in about half an hour, but violence has already broken out.



I’ll have a complete recording up later, but @RefuseFascism came to protest and was physically pushed out by Trump supporters. Some fighting ensued. pic.twitter.com/DdKgb49gLS