У США пройшов масштабний мітинг за Трампа / скріншот з відео

У Вашингтоні 14 листопада відбувся масштабний мітинг на підтримку кандидата в президенти США Дональда Трампа. Учасники акції вступили у вуличні сутички з прихильником його конкурента Джо Байдена.

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Як повідомляє Fox News, десятки тисяч прихильників Трампа закликали його не визнавати своєї поразки на виборах. Сам Трамп з'явився на мітингу лише швидкоплинно – його кортеж проїхав поруч з мітингувальниками.

Зазначається, що на акцію вийшли і противники Трампа. Останні називали його "невдахою" і висміювали спроби оскаржити результати виборів. Між прихильниками і противниками кандидата виникли сутички, які припиняла поліція.

За даними поліції, на акції було затримано 10 осіб. Четверо - за порушення правил поводження з вогнепальною зброєю.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

  • 3 листопада в США відбулися президентські вибори.
  • Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
  • Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
  • Кампанія Трампа заявила про махінації і вимагає перерахунку голосів у низці Штатів.
  • Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Дмитро Захаров