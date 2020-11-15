У Вашингтоні 14 листопада відбувся масштабний мітинг на підтримку кандидата в президенти США Дональда Трампа. Учасники акції вступили у вуличні сутички з прихильником його конкурента Джо Байдена.
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Як повідомляє Fox News, десятки тисяч прихильників Трампа закликали його не визнавати своєї поразки на виборах. Сам Трамп з'явився на мітингу лише швидкоплинно – його кортеж проїхав поруч з мітингувальниками.
Зазначається, що на акцію вийшли і противники Трампа. Останні називали його "невдахою" і висміювали спроби оскаржити результати виборів. Між прихильниками і противниками кандидата виникли сутички, які припиняла поліція.
За даними поліції, на акції було затримано 10 осіб. Четверо - за порушення правил поводження з вогнепальною зброєю.
The #MillionMAGAMarch is officially starting in about half an hour, but violence has already broken out.— Ford Fischer (@FordFischer) November 14, 2020
I’ll have a complete recording up later, but @RefuseFascism came to protest and was physically pushed out by Trump supporters. Some fighting ensued. pic.twitter.com/DdKgb49gLS
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- 3 листопада в США відбулися президентські вибори.
- Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Кампанія Трампа заявила про махінації і вимагає перерахунку голосів у низці Штатів.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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