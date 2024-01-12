12 січня США спільно з Британією завдали ударів по численних об'єктах хуситів у Ємені.

Десятки тисяч єменців вийшли на протести у п’ятницю після ударів США і Великобританії по об'єктах хуситів у їхній країні. Як повідомляє Reuters, єменські лідери засудили ці атаки Заходу.

"Ми не атакували береги Америки, не вторгалися на американські острови і не нападали на них. Ваші удари по нашій країні - це тероризм", - заявив Мохаммед Алі аль-Хуті, член Вищої політичної ради хуситів, звертаючись до США.

Іракське ополчення "Харакат ан-Нуджаба", також пов'язане з Іраном, заявило, що американські інтереси і країни-союзники США відтепер не будуть у безпеці. У столиці Ємену Сані протестувальники знищили ізраїльські і американські прапори.

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Водночас, за словами речника Пентагону Патріка Райдера, Сполучені Штати не планують розгортати додаткові сили в регіоні.

Удари по хуситах у Ємені - що відомо

Після того, як 7 жовтня лідери ХАМАСу напали на Ізраїль, спровокувавши атаку Ізраїлю на Газу, пов'язані з Іраном хусити почали атакувати судноплавні шляхи і запускати безпілотники і ракети в бік Ізраїлю. Вони заявили, що будуть атакувати всі кораблі, що прямують до Ізраїлю, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від використання ізраїльських портів.

12 січня західні ЗМІ повідомили, що США спільно з Британією завдали ударів по численних об'єктах хуситів в контрольованих хуситами районах Ємену. Ці удари згодом підтвердили президент США Джо Байден та британський прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Коаліція країн із захисту судноплавства в Червоному морі підтримала дії США і Британії, назвавши їх актом самооборони.

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