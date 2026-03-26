Пєсков розкрив, чи зацікавлена РФ у переговорах з Україною на тлі подій на Близькому Сході

Він спростував інформацію про те, що сторони були близькі до підписання угоди в лютому.

РФ нібито зацікавлена в дипломатичному розвʼязанні конфлікту з Україною, однак основні питання досі лишаються не узгодженими. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає Reuters.

"Під час раундів тристоронніх переговорів, що відбулися, вдалося проробити певну відстань у бік врегулювання, але основні питання, які становлять критичний інтерес для російської сторони, як і раніше, не були узгоджені. Такі питання, як територіальне - це головна тема для обговорення. З них не було ніякого просування. Його досі немає", - сказав Пєсков.

Водночас він наголосив, що Москва нібито зберігає відкритість та зацікавленість у продовженні переговорів. Він також спростував інформацію про те, що у лютому Москва була близька до завершення війни в Україні, однак ситуація на Близькому Сході все змінила.

Нагадаємо, раніше про те, що Путін вже готувався підписати мир з Україною, однак ситуація на Близькому Сході змінила це, повідомляв російський опозиційний журналіст Михайло Зигар. За його словами, причиною такої готовності РФ була економічна ситуація, яка помітно змінилася через напад США на Іран.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що США вимагають від України віддати Росії Донбас. Натомість, за словами президента, Вашингтон обіцяє Києву надати гарантії безпеки.

