У посольстві Угорщини в Україні заявили, що обурені заявами Олексія Данилова і назвали його слова "брехливим наклепом".

Угорщина заперечує, що Росія її попереджала про плани напасти на Україну і назвала заяви секретаря РНБО Олексія Данилова "фейковими новинами".

Про це заявив держсекретар із міжнародних комунікацій і відносин офісу прем'єр-міністра Угорщини Золтан Ковач.

"Відповідь на фейкові новини: 3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю до України. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин і вигадування брехні не змінить нашу позицію", - написав Ковач у Twitter.

Своєю чергою, у посольстві Угорщини в Україні заявили, що обурені заявами Олексія Данілова і назвали його слова "брехливим наклепом".

"Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими та необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка потерпає від війни. Ми найрішучіше відкидаємо і засуджуємо брехливі наклепи, які пролунали проти Угорщини, а також наміри, які стоять за ними. Ми також закликаємо пана Данілова відкликати свої заяви", - сказано в повідомленні.

Угорське посольство також очікує від української влади пояснень, як вони бачать подальші взаємини двох держав.

"Оскільки це не перший випадок, коли окремі представники керівництва України висловлюються таким чином про Угорщину, яка є членом НАТО та ЄС, і яка вже багато разів діями доводила свою підтримку та солідарність з Україною, наше посольство очікує пояснень від компетентних керівників України, як вони уявляють формування наших двосторонніх і добросусідських відносин у майбутньому у світлі сказаного", - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, напередодні секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов заявив, що Угорщина знала про підготовку нападу на Україну.

"Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з Російською Федерацією. Більш того, вона була заздалегідь попереджена Путіним про те, що будуть напади на нашу країну. Ви бачили її позицію", - заявив Данілов.

За його словами, в Угорщини були плани на частину території України.

Своєю чергою, Папа Римський Франциск заявив, що в розмові з ним прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що Росія планує закінчити війну в Україні до 9 травня. "Орбан, коли я з ним зустрівся, він сказав мені, що у росіян є план, що 9 травня все закінчиться. Я сподіваюся, що це так...",- сказав понтифік.

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