В НАТО запевняють, що непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг закликав Російську Федерацію припинити підтримувати підконтрольних їй бойовиків в окремих районах Донецької і Луганської областей та вивести російські війська з окупованих територій України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Брюсселі перед початком засідання Комісії Україна - НАТО.

"Росія повинна дотримуватися її міжнародних зобов'язань. Підтримка НАТО суверенітету і територіальної цілісності України є непохитною. Ми не визнаємо і не будемо визнавати протизаконну і неправомірну анексію Криму. Ми продовжуємо закликати Росію припинити її підтримку бойовиків на сході України і вивести її війська з української території", - наголосив Столтенберг.

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Генеральний секретар Альянсу запевнив, що НАТО – на боці Україні. Він додав, що країни-члени продовжують надавати значну практичну підтримку, аби Україна могла краще забезпечувати свою безпеку.

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Автор: Віталій Саєнко