Шість катерів будуть використані для відновлення цивільного транспортного сполучення на звільнених українських територіях.

В рамках гуманітарної допомоги Швеція надіслала Україні шість катерів, які можна використати як понтонні переправи.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, це перші подібні спецзасоби, які отримали цивільні дорожники, раніше їх використовували виключно військові інженери.

"У розкладеному вигляді ці понтонні переправи мають довжину 8 метрів і можуть бути використані для відновлення транспортного сполучення на звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що завдяки ним вдасться налагодити стабільне постачання гуманітарної допомоги в деокуповані громади та налагодити логістику постачань продукції для відновлення економічної активності в громадах.

В прес-службі також нагадали, що з початку російсько-української війни тимчасові мости Україні відправили Чехія, Франція, Норвегія. Частина конструкцій вже встановлена і функціонує на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини і Харківщини.

"Загалом, з 24 лютого облаштовано 80 тимчасових переправ, ще 3 переправи наразі знаходяться на етапі облаштування", - додали в відомстві.

Гуманітарна допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2022 року Норвегія передала 10 мостів загальною вартістю 30 млн норвезьких крон (3 млн доларів).

12 січня в Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою Норвезького управління державних доріг.

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