'Справжній геній': Україна створила нову концепцію ведення війни, – ексдиректор ЦРУ

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявляє, що Україна створила "абсолютно нову концепцію ведення війни, завдяки чому досягає успіхів на полі бою, і США необхідно перейняти цей досвід.

В інтерв’ю CBS Петреус зазначив, що Україна змогла нівелювати переваги Росії в живій силі, вогневій потужності та економічному масштабі завдяки інноваціям у безпілотних системах. При цьому, за словами Петреуса, перевага України полягає не лише в самих безпілотниках, а й у системі, побудованій навколо них.

"Справжній геній полягає в тому, як вони все це об'єднують", – сказав Петреус, вказуючи на "загальну екосистему командування та управління", яка інтегрує можливості спостереження, цілевказівки та нанесення ударів.

Відео дня

Як пояснив CBS News інженер, знайомий з цією технологією, українська платформа управління боєм "Дельта" слугує своєрідним "військовим Google Maps", відображаючи цифрову карту позицій, цілей та іншої відповідної інформації. Ця інтеграція надає українським силам практично необмежені можливості спостереження та нанесення ударів у радіусі приблизно 20 миль від лінії фронту.

"Якщо вас помітили на цьому полі бою і ви не можете дуже швидко сховатися в глибокому укритті, справа погана", – сказав Петреус.

Україна також нарощує виробництво недорогих безпілотників з видом від першої особи темпами, що значно перевищують темпи західних військових. Один з українських виробників, якого Петреус відвідав минулого тижня, повідомив йому, що "цього року він збирається виготовити 3 мільйони безпілотників", порівняно з приблизно 300 000, вироблених США минулого року.

Штучний інтелект, за словами Петреуса, прискорить ці інновації.

"У майбутньому з’являться дрони з алгоритмічним керуванням, які неможливо буде заглушити", – сказав Петреус. Ці системи зможуть працювати навіть в умовах жорсткої радіоелектронної боротьби, знижуючи залежність від GPS, додав він. Технологія також дозволить операторам керувати більш ніж одним дроном одночасно.

Петреус також зазначив, що незабаром можуть з'явитися повністю автономні системи, де люди, як і раніше, визначають завдання, але машини їх виконують.

"Я думаю, це стане можливим протягом кількох років, і ми цілком можемо побачити це вперше тут", – сказав він.

США необхідно засвоїти ці уроки

"У деяких західних країнах зараз вважають, що інновація – це надати 50 дронів бронетанковому батальйону. Ні. Нам слід розформувати бронетанкові батальйони і замінити їх батальйоном безпілотників", – зазначає він.

Цей зсув, за його словами, вимагає "абсолютно нової концепції ведення війни", включаючи зміни в доктрині, підготовці та структурі збройних сил. Україна, зазначив він, створила для цього стандарт, сформувавши Сили безпілотних систем, а не просто впровадивши безпілотники в різні підрозділи.

"У нас поки що немає систем, які могли б ефективно захищати від роїв дронів. Нам потрібно дізнаватися набагато більше і набагато швидше, ніж ми це робимо зараз", – попередив Петреус.

Україна повертає собі перевагу

Раніше Петреус заявив, що Росія втратила свою перевагу у війні проти України. Він зазначив, що за останні два місяці Сили оборони України досягли більших успіхів на передовій, ніж Росія.

Також ЗМІ пишуть, що в березні Україна вперше з початку війни у 2022 році запустила більше транскордонних ударних безпілотників, ніж Росія, протягом одного місяця.

