Ексгенсек НАТО назвав фатальні прорахунки Заходу щодо України

Союзники НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні, але це сталося занадто пізно.

Великою помилкою Заходу було те, що він не надав Україні допомоги раніше. Це потрібно було зробити ще у 2014 році.

Таку думку висловив колишній генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Він зауважив, що якби Альянс озброїв та навчив українських військових між 2014 і 2022 роками, вони зараз могли б контролювати більше території та, можливо, запобігти повномасштабному вторгненню Росії.

"Союзники НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні, але велика помилка - не надати більше підтримки раніше… Чи помиляємось ми сьогодні? Думаю, сьогодні треба робити більше", - сказав колишній генсек НАТО.

Столтенберг і війна в Україні

16 січня Столтенберг заявляв, що російський диктатор Володимир Путін як і раніше хоче всю Україну. Він зауважив, що Захід навряд чи може змінити це, але може змінити розрахунки Кремля.

А 17 січня Столтенберг говорив, що доки НАТО буде триматися разом і забезпечуватиме надійне стримування та оборону, країни-члени Альянсу не зазнають нападу з боку Росії.

"Нам вдавалося робити це понад 40 років під час Холодної війни, нам вдавалося це і згодом, і ми повинні продовжувати це робити", - зазначив він.

