Деякі екстремали отримали переохолодження, але група у повному складі з прапором України дісталася вершини гори.

10 українців підкорили найвищу точку в Антарктиді. Учасники експедиції здолали гору Вінсон заввишки майже 5 кілометрів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

До цього найвищу точку континенту змогли підкорити лише 7 українців, але таких масових експедицій, як цього разу, не було ніколи.

Альпіністи, серед яких було й двоє дівчат, підіймалися на вершину протягом трьох днів. Екстремали кажуть, що впоралися удвічі швидше, ніж планували. В Антарктиді наразі літо, однак температура там до -50 градусів і доволі вітряно.

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Як повідомляв УНІАН, раніше українські полярники в Антарктиді зафіксували наслідки виверження вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай в Тихому океані.

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