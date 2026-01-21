Польща скасовує 'особливий режим' для біженців з України: що зміниться

Нові правила набудуть чинності з 5 березня 2026 року.

Уряд Польщі прийняв законопроєкт про скасування спеціальних правил для українських біженців. Тепер на громадян України в цій країні поширюватиметься загальна система тимчасового захисту для всіх іноземців. Про це повідомляється на сайті уряду Польщі.

Зазначається, що уряд Польщі ухвалив відповідне рішення на засіданні 20 січня. Нові правила набудуть чинності з 5 березня 2026 року.

"Прийнятий у березні 2022 року спеціальний закон став відповіддю на масовий наплив біженців з України в результаті агресії Росії проти цієї країни. Майже чотири роки по тому ситуація стабілізувалася – більшість повнолітніх громадян України працюють, а їхні діти навчаються в польських школах", – йдеться в заяві.

Також в уряді Польщі пояснили своє рішення тим, що це дозволить заощадити кошти для державного бюджету.

Що зміниться для українців у Польщі

В уряді Польщі поділилися, що з 5 березня в країні вводиться загальна система тимчасового захисту для всіх іноземців. Громадяни, які мають PESEL UKR, автоматично переходять в нову систему.

Українцям у Польщі пропонують кілька варіантів перейти на тимчасове або постійне проживання або залишатися під тимчасовим захистом. Українцям без номера PESEL зі статусом UKR для збереження свого статусу необхідно подати заяву на PESEL UKR протягом 30 днів після в'їзду до Польщі, а особам, які отримали PESEL тільки за декларацією - підтвердити особу в муніципалітеті до 31 серпня 2026 року.

Також зазначається, що в Польщі продовжать діяти електронний документ Diia.pl, доступ біженців до додатку mObywatel і спрощені правила працевлаштування та ведення підприємницької діяльності.

Охорона здоров'я та соціальні виплати

В уряді Польщі додали, що закон також передбачає поступовий перехід надання медичних послуг українцям до принципів, аналогічних тим, які діють щодо громадян Польщі, включаючи внески та страхування. Проте, будуть передбачені винятки, зокрема, для дітей, вагітних жінок, жертв насильства, поранених солдатів та невідкладних випадків.

В результаті для багатьох українців у Польщі буде значно обмежений доступ до безкоштовної медичної допомоги, якщо у них немає страховки. Вони отримуватимуть послуги на тих самих умовах, що й незастраховані громадяни Польщі.

Крім того, з 5 березня соціальні допомоги будуть виплачуватися тільки іноземцям, які перебувають у Польщі з гуманітарних міркувань або на підставі дозволу на перебування в країні. Вони матимуть право на житло, харчування, необхідний одяг і цільову допомогу.

Освіта та проживання в центрах колективного розміщення

В уряді Польщі розповіли, що до кінця цього навчального року будуть збережені додаткові уроки польської мови, підготовчі класи та спрощені правила найму вчителів і міжкультурних асистентів. Після цього відбудеться повний перехід до загальних правил.

Крім того, проживання в центрах колективного розміщення дозволять дітям старше одного року, одиноким опікунам трьох і більше дітей, тимчасовим опікунам і повнолітнім учням шкіл (до 30 червня 2026 року). Після цього вони повинні будуть самостійно шукати житло.

Законом вводиться нова система розміщення:

короткострокова кризова (до 60 днів, максимум до 12 місяців від початку війни);

довгострокова (тільки для особливо вразливих осіб – літніх осіб, осіб з інвалідністю, вагітних жінок і жінок, які виховують дитину до 12 місяців, та осіб після госпіталізації) – під наглядом міністра, відповідального за соціальний захист.

Польща планує змінити порядок виплат "800 плюс" – що відомо

Раніше в inPoland повідомили, що Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі планує внести зміни до закону про виплати "800 плюс". Відповідний проєкт був розміщений на сайті Ради Міністрів.

Зараз діють правила, які передбачають, що розрахунковий період триває з 1 червня по 31 травня наступного року. Батькам або іншим законним опікунам дитини потрібно щорічно подавати заяву на призначення виплат з 15 лютого по 30 квітня, щоб допомога нараховувалася без перерви.

Якщо з певних причин представники дитини не встигли подати заяву в ці терміни, у них буде ще час до 30 червня. Хоча в цьому випадку вони отримають виплати із запізненням, але допомогу за попередні місяці їм повинні компенсувати.

Вже після 30 червня ZUS прийматиме заяви на допомогу, але тоді допомога призначається з місяця подання, тобто без компенсації. Поправка до Закону про державну допомогу у вихованні дітей має на меті скасувати вимогу про щорічне подання заяв на призначення допомоги "800 плюс".

