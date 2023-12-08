В ЄС не можуть визначитися з механізмом, який дозволить передачу російських грошей Україні без подальших юридичних проблем.

Україна навряд чи отримає найближчим часом доступ до заморожених в Європі російських активів, оскільки на заваді цьому стоїть ще багато юридичних проблем. Про це повідомляє Sky News із посиланням на офіційних осіб і дипломатичні джерела в ЄС.

Очікується, що наступного тижня виконавчі органи Європейського Союзу схвалять законопроект про використання доходів від російських активів, заморожених під санкціями. Однак джерела кажуть, що перспектива вето від Угорщини та суперечки щодо бюджету між найвпливовішими державами ЄС значно знижують шанси на угоду, яка була б корисною Україні.

Зазначається, що ЄС та країни G7 заморозили російських активів на суму близько 21,5 мільярда євро та ще близько 300 мільярдів євро коштів, що належать безпосередньо російському Центральному банку. Уряд Бельгії, в юрисдикції якої заморожено приблизно 125 мільярдів євро, підрахував, що збере 2,3 мільярда євро податків у 2023-24 роках з цих коштів. В Бельгії заявили, що мають намір використати ці кошти для допомоги Україні.

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Наступного тижня Євросоюз якраз має запропонувати стандартні правила поводження з такими активами в усіх країнах блоку. Але для ухвалення цієї пропозиції потрібна одностайна підтримка усіх 27 держав-членів.

Джерела стверджують, що це може бути варіант із перерахуванням нових надходжень від цих активів до бюджету ЄС. Однак він має в собі ризики судового оскарження і не подобається Європейському центральному банку.

Очікується, що лідери ЄС не дадуть остаточного схвалення пропозиції наступного тижня, але, можливо, доручать своїм 27 урядам ще попрацювати над питанням. Зокрема скептиками тут виступають дві головні країни ЄС – Німеччина та Франція – без згоди яких швидкої угоди не видно.

Проблема заморожених активів РФ в Європі

Як писав УНІАН, Іспанія, яка зараз очолює Раду Європейського Союзу, представила свій план фінансування України з прибутків, отриманих від заморожених російських коштів. Однак Європейський Центральний банк та кілька країн-членів, включаючи Францію та Німеччину, мають серйозні сумніви щодо цього плану.

Також ми розповідали, що очільник МЗС Британії підтримав ідею конфіскації заморожених активів РФ на користь України. Девід Кемерон зазначив, що ці кошти можуть стати своєрідним авансом до виплати Росією репарацій.

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