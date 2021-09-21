20 вересня жінка народила одразу чотири дитини, проте радісну подію затьмарили проблеми з законом.

У Польщі українка народила четверню. Усі діти здорові, проте родині усе одно не до радощів. Чоловіка породіллі, який теж є громадянином України, можуть у будь-який момент депортувати з країни. Тоді жінка залишиться сама з дітьми у чужій країні.

Про це з посиланням на ЗМІ Польщі повідомляє видання Yavp.pl.

Так, 20 вересня українка народила одразу чотирьох дітей. Радісна подія сталася у лікарні Вроцлава. Жінка народила чотирьох хлопчиків, їх вага невелика, проте нормальна для четверні - від 1270 до 1550 грамів. Усі малюки почувають себе добре.

Проте батьку четверні загрожує депортація в Україну. Родина, у якій окрім новонароджених є ще одна дитина, може залишитися без батька та годувальника у чужій країні. Проблеми почалися зовсім нещодавно, хоча подружжя живе у Польщі вже шість років.

Чоловік та жінка, які жили у Коростишеві, не були одружені, хоча вже мали дитину. Шість років тому вони переїхали до Польщі та почали жити у Вроцлаві. Там вони винаймали житло та знайшли роботу. Згодом українці одружилися, свій шлюб вони реєстрували у Польщі.

Читайте такожКнига рекордів Гіннеса назвала найстарших близнюків планетиЗгодом жінка завагітніла, а чоловік продовжив працювати на одній з фірм. Прикордонна служба перевірила роботу компанії, де був працевлаштований українець.

Було встановлено, що чоловік не мав дозволу на працю, за що його оштрафували на 3 тисячі злотих. Проте на цьому ситуація не вирішилася. Українцю повідомили, що він зобов'язаний виїхати з Польщі. Наразі депортацію не призначили на точну дату, адже через коронавірус чоловіка не можуть примусово змусити поїхати з країни.

Родина, де народилася четверня, дуже переймається тим, що єдиного годувальника можуть депортувати у будь-який момент. Через це подружжя вже подало до прикордонної служби апеляцію з проханням змінити таке рішення. Родина також знайшла юриста, який їм допомагає.

Правозахисник стверджує, що Польща дійсно може депортувати чоловіка на законних умовах, проте рішення може змінитися. Через те, що українець забезпечує родину з чотирма новонародженими, він має шанс залишитися у країні. Проте за це треба боротися.

Ситуацією вже переймається уповноважена президента Вроцлава у справах мігрантів з України Ольга Хребор. Вона звернулася до воєводства та його голови, де живе багатодітна родина, з проханням звернути увагу на цю справу.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще один інцидент з українцями у Польщі. Пожежник зламав носа 10-річному хлопчикові та побив ще одну дитину, звинувативши їх у крадіжці.

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Автор: Поліна Кузенко