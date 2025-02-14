За два роки до Німеччини не пропустили орієнтовно близько 15 тисяч українців.

Відколи Німеччина поновила контроль на власних кордонах півтора роки тому, до країни не пропустили десятки тисяч іноземців. І кожен п'ятий з них – українець. Про це свідчить державна статистика, з якою ознайомилися журналісти видання Euractiv.

Українці становлять 19,1% тих, кому було відмовлено у в’їзді на кордоні Німеччини з серпня 2023 року. Більше – тільки сирійців, але не набагато – 19,8%. За даними видання, загалом у 2023 році до Німеччини не пустили 35,6 тисяч іноземців, а торік - вже 45 тисяч. Якщо п'ята частина з них є українцями, тоді йдеться про понад 15 тисяч українців.

"Результати дивують, оскільки українці, які тікають від вторгнення Росії в їхню країну, зазвичай можуть отримати захист і тимчасове проживання в будь-якій країні ЄС. Їм також дозволено подорожувати в межах Шенгенської зони для відпочинку", – зауважує Euractiv.

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Як пояснили виданню у МВС Німеччини, у переважній більшості випадків відмова українцям у в’їзді пов’язана зі спробами змінити місце проживання: з іншої країни ЄС, де вони вже отримали офіційний захист – на Німеччину. Якщо це робиться приховано і без попереднього дозволу, це може бути причиною для відмови у в’їзді.

Речник Міністерства внутрішніх справ ФРН також додав, що деяких українців розвертають через відсутність додаткових документів, необхідних навіть для туристичних поїздок у межах Шенгенської зони.

Українські біженці в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, Чехія дозволить українцям залишитися назавжди, змінивши статус особи, що отримує захист ЄС, на дозвіл постійного проживання. Щоправда, дозвіл отримають лише ті біженці, які добре заробляють і можуть забезпечити себе самостійно.

Також ми розповідали, що українських біженців у Польщі, які не працюють і не оплачують медичне страхування, можуть позбавити безплатної медичної допомоги. Така законодавча ініціатива з’явилася на тлі президентських виборів.

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