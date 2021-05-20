16 травня український літак Ан-124 приземлився з технічних причин на території Угорщини.

Літак Ан-124, оператором якого є українське держпідприємство «Антонов», перевіз два винищувачі МіГ-29 із Білорусі до Сербії, зробивши при цьому технічну посадку в Будапешті.

Про це повідомляє НВ з посиланням балканську службу Радіо Свобода.

Міністерство оборони Угорщини підтвердило інформацію, що літак здійснював технічну посадку в Будапешті.

«Український Ан-124 (Антонов) з Білорусі на шляху до Сербії (через Україну і Румунію) був змушений зупинитися 16 травня 2021 року по технічним причинам», - сказано у письмовій відповіді Міноборони Угорщини.

Наступного дня, 17 травня, літак вилетів до Сербії. Він перевозив два винищувачі МіГ-29 - усього їх Мінськ подарував Белграду чотири.

Зазначається, що це вже не перший раз, коли зброя, призначена для Сербії, привозиться з підсанкційних країн через повітряний простір країн-членів ЄС та НАТО.

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Як прокоментували це у ЄС та НАТО

Представник Єврокомісії Петер Стано заявив, що контроль за експортом і транзитом зброї з країн-членів Євросоюзу регулюється національним законодавством, загальною позицією Ради ЄС з контролю за експортом військової техніки і обладнання та угодою про торгівлю зброєю.

«Ці правила є юридично обов'язковими для всіх держав-членів і застосовуються під їх відповідальність і під наглядом національних органів», - сказав він.

У Міноборони Сербії відповіли, що не мають даних про приземлення літака з винищувачами в Будапешті.

У ДП «Антонов» на запит «Радіо Свобода» щодо причин технічної посадки в Будапешті 16 травня так і не відповіли.

Санкції ЄС проти Білорус і

Євросоюз ввів санкції щодо Білорусі в жовтні 2020 року за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила наступне розширення санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств. 25 лютого Євросоюз на рік продовжив санкції щодо Білорусі.

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Автор: Олег Давигора