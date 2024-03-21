Європейські компанії постійно покладаються на російський титан.

Західні фірми купили титану на сотні мільйонів доларів у російської компанії, яка має глибокі зв’язки з оборонною промисловістю країни після вторгнення в Україну в 2022 році, пише The Washington Post з посиланням на огляд даних російського експорту.

Зазначається, що Захід залишається залежним від Росії щодо певних товарів, незважаючи на обіцянки розірвати економічні зв’язки з Москвою. У випадку з титаном ця залежність викликає занепокоєння щодо безпеки, кажуть промислові та оборонні аналітики, оскільки метал є життєво важливим у виробництві як комерційних, так і військових літаків.

"Росія може перекрити потік цих... матеріалів і залишити без них критично важливі для національної оборони та цивільної авіації компанії", – сказав директор з досліджень ImportGenius Вільям Джордж.

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Після більш ніж двох років війни в Україні Росія продовжує експортувати нафту та газ, а російські фірми все ще можуть продавати все, починаючи від алмазів і закінчуючи ураном, тому що Захід хоче отримати товари та дозволяє уникати санкцій.

Російський титан не потрпив під санкції

Титанова компанія "ВСМПО-АВІСМА" не потрапила під санкції США та ЄС, незважаючи на те, що вона частково належить підсанкційному оборонному конгломерату "Ростех".

За словами журналістів, у 2022 році ВСМПО експортувало приблизно 15 тис. тонн титану на суму 370 млн доларів, причому переважна більшість з них була відправлена ​​до західних країн, зокрема Німеччини, Франції, США та Британії. ВСМПО, який, по суті, є монополістом у Росії, експортував титану щонайменше на 345 мільйонів доларів в 2023 році.

Україна – єдина країна, яка ввела санкції проти російської компанії. У вересні Міністерство торгівлі США запровадило експортний контроль над ВСПМО. Однак цей контроль забороняє експорт товарів для компанії в Росію, а не її титану до Сполучених Штатів, пишуть автори.

У грудні 2022 року Airbus заявив, що протягом кількох місяців відмовиться від російського титану. Однак, згідно з наявними даними за минулий рік, компанія все ще отримувала імпорт від російської фірми принаймні до листопада 2023 року.

Американська аерокосмічна компанія Boeing, головний конкурент Airbus, пішла зовсім іншим шляхом у 2022 році, коли оголосила, що припинить купувати російський титан, припинивши десятирічні відносини з ВСМПО та зруйнувавши багатомільйонне спільне підприємство, про яке було оголошено лише кілька місяців тому.

Однак, хоча компанія не отримувала імпорт від російської фірми з весни 2022 року, постачальники для компанії зробили значні закупівлі ще довго після цієї дати.

Чому важливий титан

Важливість титану залежить від низки факторів. Такий же міцний, як сталь, але на 45% легший. Найважливіше сучасне використання – це аерокосмічна промисловість, яка шукає все більш легкі літаки. До 2022 року російська фірма постачала приблизно третину високоякісної продукції, яка використовувалась авіаційним сектором у всьому світі. Лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні компанії почали розривати ці зв’язки, йдеться у статті.

Про те, що європейські компанії постійно покладаються на російський титан, свідчать дані про торгівлю Європейського Союзу. У 2023 році блок імпортував російського титану на суму 244 мільйони доларів, що лише на 20% менше від його найвищого обсягу в 2019 році. Торгові дані США за 2023 рік показують закупівлі російського титану на суму 47 мільйонів доларів, що майже на 80% менше, ніж пік 2019 року, вказують автори.

Аналітики кажуть, що західні компанії, ймовірно, намагаються знайти альтернативу ВСМПО.

Хоча жодні санкції не забороняють закупівлю російського титану для комерційних цілей, використання спеціальних металів для армії США регулюється. Міністерство оборони зобов’язане закуповувати титан і титанові сплави з американських джерел або інших кваліфікованих країн – зазвичай членів НАТО чи інших союзників США. Євросоюз тим часом не має обмежень на постачання спеціальних металів для військових предметів.

Обхід санкцій проти РФ

Раніше УНІАН писав, що компанії, які працюють у Литві, організовують експорт до Росії обладнання, технологій та інших підсанкційних товарів. Вони роблять це, усвідомлюючи, що порушують закон і допомагають Росії у війні.

Туреччина і Китай зробили значний внесок у нарощування виробництва боєприпасів в Росії, поставляючи агресору цінну сировину для цього. Росія змогла істотно наростити імпорт нітроцелюлози, попри запроваджені проти неї санкції.

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