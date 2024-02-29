Українські біженці в Нідерландах щомісяця отримують від 280 до 380 євро у вигляді витрат на проживання.

Депутати Нідерландів виступили за припинення частини пільг для українських біженців у країні, повідомляє Dutchnews.

"Українці, які втекли після російського вторгнення два роки тому, отримали спеціальний статус біженців, що дає їм ті самі права жити і працювати, що й громадяни ЄС", – пише видання.

Журналісти зазначають, що українські біженці отримують від держави від 280 до 380 євро у вигляді витрат на проживання. Після того, як українці знайдуть роботу, виплати мають припинитися. Втім, місцевій владі складно контролювати цей процес. Депутати, на яких посилається видання, відзначають, що держава має контролювати цей процес і "попросити" працевлаштованих українців платити за деякі послуги самостійно.

Відео дня

"Українці, які тут працюють, повинні зробити свій внесок у власне житло. Це те, що мають робити шукачі притулку та люди, які отримують пільги. До українців треба ставитися так само, як до всіх інших у цій країні", – цитує видання депутатку Каті Пірі.

Біженці з України в Нідерландах: важливі новини

Наприкінці минулого року влада Нідерландів закликала українських біженців, по можливості переселятися з притулків в орендоване житло. З відповідним закликом звернулося Міністерство юстиції цієї країни.

Зазначалося, що країна підтримуватиме переміщених осіб з України так довго, як це буде необхідно. Так, понад 100 тисяч переселенців вже знайшли притулок у Нідерландах. Багатьма з них займаються муніципалітети, підтримку яким надають численні неурядові організації та волонтери, а також і багато інших українців, які переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни.

Згодом Нідерландська партія BBB запропонувала відправити українських біженців назад до тих частин своєї країни, які в даний час не постраждали від війни.

"Ми не можемо розмістити всіх", - заявила тоді депутат BBB Мона Кейзер.

Вас також можуть зацікавити новини: