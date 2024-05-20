На думку Каллас, у союзників має бути лише одна мета - перемога України.

На думку прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, країни НАТО не повинні боятися, що відправка військ в Україну для навчання солдат ЗСУ може втягнути альянс у війну з Росією.

Вона сказала Financial Times, що "є країни, які вже готують солдатів на землі", і вони робили це на свій страх і ризик. Прем'єр переконана, що якщо окупанти атакуватимуть навчальний персонал, це не призведе до автоматичного спрацювання статті 5 НАТО про взаємну оборону.

"Я не можу уявити, що якщо там хтось постраждає , то ті, хто прислав своїх людей, скажуть: "Це п’ята стаття. Давайте... бомбити Росію". Це не так. Це не автоматично. Тож ці страхи необґрунтовані. Якщо ви посилаєте своїх людей допомагати українцям... ви знаєте, що в країні війна, і ви йдете у зону ризику. Тому ви ризикуєте", – пояснила Каллас.

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Як зазначається, Україні у найближчі місяці потрібно набрати й навчити сотні тисяч військових. Було б ефективніше зробити це на території нашої країни і не транспортувати солдатів і зброю до Польщі чи Німеччини і назад.

Європейські лідери почали змінювати свою позицію з огляду на те, що російські війська перевершують Сили оборони в озброєнні та чисельності і Україні важко зберегти свої оборонні лінії.

Генерал Сі-К’ю Браун, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, припустив, що європейці "з часом досягнуть того, щоб відправити більше військ в Україну".

"Російська пропаганда спрямована на війну з НАТО, тому їм не потрібні виправдання. Що б ми не робили на нашому боці... Якщо вони хочуть атакувати, вони нападуть", - наголосила Каллас.

Як відомо, Естонія є одним із найрішучіших прихильників України та найбільшим військовим донором Києва, якщо виміряти частку валового внутрішнього продукту. Прем'єр країни зазначила, що українські союзники не мають спільної мети. Одні, як Естонія, хочуть перемоги для ЗСУ, однак інші фокусують на тому, аби Україна не програла.

"І якщо у вас немає мети, у вас немає стратегії. У вас немає тактики, як досягти цієї мети. І це те, що мене хвилює. Дехто каже: "Українці не повинні програти". Інші кажуть: "Ми маємо працювати на Україну і перемогу". А це не одне й те саме. У нас може бути лише мета – перемога, але Україна визначить, що це за перемога", – підсумувала Каллас.

Відправка західних військ в Україну

Нещодавно видання The New York Times 16 травня випустило статтю, в якій говорилося, що союзники по НАТО все ближче до того, щоб відправити військових в Україну для навчання українських військ.

У Литві сказали, що готові відправити своїх солдатів з навчальною місією, однак не отримували такий запит. У Канаді зробили аналогічну заяву.

Наразі Швеція не планує відправляти військовий персонал в Україну, однак може розглянути це, якщо країни-члени НАТО дійдуть згоди у цьому питанні.

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