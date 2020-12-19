Тепер кожна людина, що прилітає з-за кордону, буде змушена дотримуватися 14-денного карантину.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оголосило, що вже з 20 грудня будуть вважатися небезпечними з епідеміологічної точки зору Всі країни світу.

Читайте такожУ Лондоні та частині Англії вирішили максимально посилити карантинПро це повідомляє Newsru.co.il.

Кожна людина, що прилітає з-за кордону в Ізраїль, буде змушена дотримуватися 14-денного карантину.

Зазначається, що цей термін можна скоротити до 10 днів, здавши тест на коронавірус одразу після приземлення й через 9 днів – якщо результати обох тестів виявляться негативними, самоізоляцію можна буде перервати.

Що стосується тих країн, які до сьогоднішнього дня вважалися "зеленими", то всі, що прилетіли до Ізраїлю до 26 грудня, будуть звільнені від необхідності дотримуватися двотижневого карантину.

Своє обурення рішенням МОЗ вже висловили авіакомпанії, які вважають, що через загрозу самоізоляції число пасажирів значно скоротиться.

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Автор: Тамара Отовська