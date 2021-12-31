Прем’єр-міністр країни Матеуш Моравєцький висловив думку, що нинішнє рішення вплине на розвиток невеликих населених пунктів

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький передав представникам влади десяти населених пунктів постанову про надання їм міських прав.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Частині ґмінних управ статус міста повернули після 150 років – тоді їх здеградували за наказом царя. Це стосується, зокрема, Нового міста (яке визначення "місто" має у своїй в назві) у регіоні Мазовше.

Присутні на урочистому заході у Варшаві війти, тобто очільники місцевого самоврядування відзначили, що це – історична справедливість. Адже їхні населені пункти ще в середині 19 століття були містами, а покарали їх за те, що вони підтримували Січневе повстання.

Війт Нового міста Славомір Залєвський надіється, що повернення міських прав допоможе популяризувати його ґміну. Як він додав, жителі разом зустрінуть Новий рік, щоб святкувати здобуття міських прав.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький висловив думку, що нинішнє рішення вплине на розвиток невеликих населених пунктів: "Це означає також зростання прагнень та амбіцій місцевої громади. Я хотів би, щоб услід за тим, що сьогодні тут відбувається на наших очах, також для вашої суспільності, для ваших ґмін міського і сільського типу – щоб це означало незабаром розвиток, швидший прогрес, кращу інфраструктуру".

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Очільник уряду додав: "Я дуже цьому радію, позаяк ми змінюємо вектори історії, а протягом десятків років мало хто помічав цю проблему".

Статус міст отримали також: Цеґлув та Єдльня-Лєтніско у Мазовєцькому воєводстві, Лютомєрськ і Болімув у Лодзькому воєводстві, Прущ у Куявсько-Поморському воєводстві, Іваніска у Свєнтокшинському воєводстві, Ізбиця в Люблінському воєводстві, Качори у Великопольському воєводстві та Ольштин у Сілезькому воєводстві.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський допустив, що вони можуть побудувати паркан не тільки на кордоні з Білоруссю, а й з Україною.