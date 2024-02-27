Журналісти обурені, що все відбулося на тлі блокування українського кордону польскими фермерами.

У Польщі правоохоронці затримали українську знімальну групу поблизу польсько-білоруського кордону. Як пише "Українська правда", її журналісти робили матеріал про транзит товарів через кордони Польщі з Росією і Білоруссю.

Журналіст Михайло Ткач розповів, що він разом зі своїм оператором перебував біля польсько-білоруського кордону, коли до них під’їхали польські поліцейські і показали значок.

"Ми показали наші документи і посвідчення журналістські. Вони почали хапати наші камери, обшукувати. Далі нас привезли у комендатуру. Близько 10 людей почали обшукувати нашу машину, нас, повикидали наші речі на капот, забрали всі картки пам’яті з камер, забрали усі телефони, документи", – розповідає Ткач.

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"Українська правда" зауважує, що в польській комендатурі українців допитували не лише місцеві поліцейські, але й представники "спецслужби" – якої саме, не уточнюється. За словами журналіста, на допиті вони розповіли, що є представниками ЗМІ та знімають матеріал про торгівлю Польщі з Росією та Білоруссю, зокрема про поставки російської сільгосппродукції в Польщу транзитом через Білорусь.

"Було видно, що представники польської спецслужби перелякалися. Вони почали мене запитувати, хто ще про це знає, чи знають про це українські можновладці, український уряд. Розпитували, хто наші джерела, як ми про це дізналися, скільки часу ми працюємо над цією темою", – розповідає Ткач.

За даними "Української правди", журналіста та його оператора утримували в комендатурі щонайменше 4 години, а відпустили "лише після дозволу зверху". Також видання стверджує, що увесь цей час українським журналістам не дозволяли нікому зателефонувати і розпитували, чи будуть вони розповідати публічно про своє затримання.

Видання стверджує, що, отримавши назад свою апаратуру, журналісти помітили, що частину відзнятих матеріалів було видалено з карт пам’яті. Також було пошкоджено зарядний пристрій. Зараз журналісти спілкуються з адвокатами.

"Ми обурені цією ситуацією, яку вдалося нормалізувати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі. Команда УП дякує послу та консулу за швидку реакцію та небайдужість", – заявила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Ситуація на польсько-українському кордоні

Як писав УНІАН, польські фермери від осені вдаються до протестних акцій на кордоні з Україною, час від часу блокуючи прикордонні пункти пропуску.

Польські фермери вимагають заборони на український аграрний експорт до ЄС, з яким вони не в змозі конкурувати. Уряд Польщі фактично став на бік фермерів. Влада не лише не протидіє протестувальникам, але й озвучує їхні вимоги від свого імені на міжнародному рівні.

У лютому ці протести набули нової, агресивнішої форми. Польскі фермери почали висипати українське зерно із вантажівок та вантажних вагонів залізниці. Через це польским офіційним особам довелося вибачатися перед Україною.

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