Російська православна церква і "письменник" Захар Прилєпін отримали найбільший грант з тих, що виділили в Російській Федерації на "допомогу Донбасу". Йдеться про суму майже в 115 мільйонів рублів.
Про це голова Фонду президентських грантів Ілля Чукалин у коментарі "відомостям".
Відзначається, що всього виділили два мільярди рублів грантів, які повинні отримати 493 некомерційних організацій.
Найбільші суми отримали структури, що підкоряються РПЦ, а також проекти співголови партії "Справедлива Росія - за правду" Захара Прилєпіна.
Гранти розподілили наступним чином:
- ініціатива "комплексної медико-соціальної допомоги жителям Донбасу та України", яку запропонувала Центральна клінічна лікарня святителя Алексія митрополита Московського - 49,8 мільйона рублів;
- проект "Церковна допомога біженцям" відділу з церковної благодійності та соціального служіння РПЦ - 27,4 мільйона рублів;
- "Гумконвой Захар Прилєпін" по відправці гуманітарної допомоги жителям "ЛДНР" - 22,8 мільйона рублів;
- "Оплот Донбасу", який нібито повинен був допомагати жителям Ізюма - 14,9 мільйона рублів.
Звільнення Ізюму - що відомо
На початку вересня ЗСУ звільнили майже всі окуповані території регіону. 10 вересня українські військові звільнили від окупантів Ізюм.
Під час окупації в місті діяла тотальна система залякування і терору місцевого населення. Всього виявили сім кладовищ, де поховані загиблі від рук росіян цивільні і військові.
23 вересня була завершена ексгумація тіл на місці масового поховання в Ізюмі - піднято 447 тел. зокрема, 425 цивільних осіб, серед яких п'ятеро дітей, та 22 військовослужбовців ЗСУ.
27 вересня стало відомо, що група французьких криміналістів буде збирати в місті докази вчинення військових злочинів російськими військовими.