Серед "проектів", яким виділили гроші, проект Прилєпіна про "допомогу" жителям Ізюма.

Російська православна церква і "письменник" Захар Прилєпін отримали найбільший грант з тих, що виділили в Російській Федерації на "допомогу Донбасу". Йдеться про суму майже в 115 мільйонів рублів.

Про це голова Фонду президентських грантів Ілля Чукалин у коментарі "відомостям".

Відзначається, що всього виділили два мільярди рублів грантів, які повинні отримати 493 некомерційних організацій.

Відео дня

Найбільші суми отримали структури, що підкоряються РПЦ, а також проекти співголови партії "Справедлива Росія - за правду" Захара Прилєпіна.

Гранти розподілили наступним чином:

ініціатива "комплексної медико-соціальної допомоги жителям Донбасу та України", яку запропонувала Центральна клінічна лікарня святителя Алексія митрополита Московського - 49,8 мільйона рублів;

проект "Церковна допомога біженцям" відділу з церковної благодійності та соціального служіння РПЦ - 27,4 мільйона рублів;

"Гумконвой Захар Прилєпін" по відправці гуманітарної допомоги жителям "ЛДНР" - 22,8 мільйона рублів;

"Оплот Донбасу", який нібито повинен був допомагати жителям Ізюма - 14,9 мільйона рублів.

Звільнення Ізюму - що відомо

На початку вересня ЗСУ звільнили майже всі окуповані території регіону. 10 вересня українські військові звільнили від окупантів Ізюм.

Під час окупації в місті діяла тотальна система залякування і терору місцевого населення. Всього виявили сім кладовищ, де поховані загиблі від рук росіян цивільні і військові.

23 вересня була завершена ексгумація тіл на місці масового поховання в Ізюмі - піднято 447 тел. зокрема, 425 цивільних осіб, серед яких п'ятеро дітей, та 22 військовослужбовців ЗСУ.

27 вересня стало відомо, що група французьких криміналістів буде збирати в місті докази вчинення військових злочинів російськими військовими.

Вас також можуть зацікавити новини: