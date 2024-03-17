У Британії строкову службу скасували у 1960-му році. Запроваджували її лише на початку обох світових воєн.

Великій Британії варто запровадити обов’язкову строкову службу в армії і загалом підготуватися до можливої тотальної мобілізації для стримування російської агресії. Про це в інтерв’ю The Telegraph заявив міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Карінс.

Він зауважив, що Латвія, яка має спільний кордон із Росією, відновила строкову службу після російського вторгнення в Україну. Всі придатні чоловіки віком від 18 до 27 років тепер зобов'язані відслужити 11 місяців в армії.

На запитання, чи слід Великобританії та іншим країнам звернути увагу на латвійську модель, пан Каріньс сказав: "Ми б настійно рекомендували це. Ми розробляємо та конкретизуємо систему того, що ми називаємо тотальною обороною, що включає всі частини громадянського суспільства".

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Карінс зазначив, що Латвія запозичила досвід Фінляндії, яка має невелику постійну армію, "але дуже великий, дуже добре навчений" резерв на час війни.

Тобіас Еллвуд, колишній міністр і колишній голова комітету з питань оборони британського парламенту, заявив, що Велика Британія повинна серйозно поставитися до пропозиції пана Карінса.

"Нещодавно відвідавши Фінляндію, я ясно побачив, що вони мають найбільш вражаючу модель "тотальної оборони" в НАТО. Оскільки Путін забезпечить собі ще шість років на посаді та прагне наслідувати Сталіна та розширити свій вплив, ми також повинні переглянути нашу модель тотальної оборони", — сказав Еллвуд.

Тим часом Карінс наголошує, що Європі ще довго доведеться мати справу з "небезпечною Росією". На його думку, "імперіалістичні амбіції" Росії переживуть самого Путіна.

Російська загроза для Європи: останні новини

Як писав УНІАН, німецькі спецслужби прогнозують, що Москва може подвоїти свою військову міць протягом наступних п'яти років. Але напасти на країни НАТО вона може вже найближчим часом. На це вказує помітна підготовка росіян до фундаментального конфлікту із Заходом – реструктуризація армії, переміщення військ і розміщення ракет на заході країни.

Примітно, що Росія не приховує своїх загарбницьких планів. Днями чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав Латвію неіснуючою країною і пригрозив стратити її президента.

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