Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що президент України нібито бачить "те, чого насправді немає".

В Угорщині відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що в українському повітряному просторі були зафіксовані, ймовірно, угорські дрони-розвідники.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заперечив це. У своєму дописі в соціальній мережі Х він заявив, що президент України нібито бачить "те, чого насправді немає".

"Зеленський втрачає глузд через свою антиугорську одержимість. Він починає бачити те, чого насправді немає", - йдеться у дописі Сіярто.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву угорського міністра у мережі X.

"Ми починаємо бачити багато чого, Пітере, у тому числі лицемірство і моральну деградацію вашого уряду, відкриту і приховану роботу проти України та решти Європи, служіння Кремлю у якості лакея. Жодна з ваших атак на нашого президента не змінить того, що ми - та усі інші - бачимо", - наголосив Сибіга.

Як відомо, 26 вересня Зеленський повідомив, що під час наради головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про інцидент із дронами на українсько-угорському кордоні.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - розповів Зеленський.

Позиція Угорщини щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що країна не злізе з російської "нафтогазової голки", щоб припинити фінансувати війну Росії з Україною. За його словами, Угорщина не має виходу до моря, тому відмова від російських нафти і газу, що постачаються трубопроводами, нібито зруйнує економіку Угорщини. При цьому угорський прем’єр зазначив, що його уряд слідуватиме власним інтересам у питаннях закупівлі енергоносіїв і не прийматиме вказівок адміністрації США.

Схожу думку озвучив і міністр закордонних справ Сіярто, реагуючи на слова Трампа про те, що той здивований фактом закупівлі російських енергоносіїв деякими країнами Європи і збирається говорити про це зокрема з угорським прем’єром. "Ми підтримуємо зусилля президента США із досягнення миру усіма можливими способами. Проте ми не можемо змінити реалії нашого географічного розташування", - написав він.

Також раніше Угорщина запровадила санкції проти трьох посадовців Сухопутних військ України у зв’язку зі смертю мобілізованого етнічного угорця, який мав подвійне громадянство. Сіярто погрожував Україні "великими проблемами" у разі подальшого погіршення угорсько-українських відносин. У цьому контексті він нагадав, що саме Угорщина є основним каналом постачання в Україну європейської електроенергії та газу.

