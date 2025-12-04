Президент Франції Еммануель Макрон побоюється, що Сполучені Штати можуть зрадити Україну під час мирних переговорів з РФ. Зокрема у питанні українських територій, окупованих Росією. Також США можуть не надати ясності щодо повоєнних гарантій безпеки України. Про це пише німецьке видання Spiegel з посиланням на витік інформації після секретної телефонної конференції за участі європейських лідерів.
За даними видання, очевидно, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон мають глибоку недовіру до США, коли справа стосується мирних переговорів з Україною і Росією.
Як свідчать записи телефонної розмови, Мерц і Макрон вживали різкі формулювання під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським та кількома іншими європейськими топ-політиками, аби попередити, що США можуть зрадити Україну та Європу.
"Існує імовірність, що США зрадять Україну стосовно території без чіткого визначення гарантій безпеки", - попередив Макрон.
Як зазначив президент Франції, існує "велика небезпека" для Зеленського.
У Spiegel відзначають, що вимога Росії щодо територіальних поступок є одним із найбільш делікатних пунктів переговорів.
При цьому, Мерц порадив Зеленському бути "дуже обережним" у найближчі дні.
"Вони грають в ігри одночасно з вами і нами", - сказав канцлер Німеччини, імовірно, маючи на увазі двох учасників переговорів від США, Стіва Віткоффа, магната з нерухомості, і Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.
Це, на думку Spiegel, є ілюстрацією глибокої недовіри європейців до двох довірених осіб Трампа.
Очевидно, що президент Фінляндії Александр Стубб, який є одним із небагатьох європейців з добрими стосунками з Трампом, теж висловлює застереження щодо двох представників президента США.
"Ми не повинні залишати Україну і Володимира наодинці з цими хлопцями", - вважає Стубб.
Цю думку поділяє генеральний секретар НАТО Марк Рютте. "Я погоджуюсь з Александром, що ми повинні захистити Володимира", - відзначив Рютте.
Ця телефонна конференція відбулася 1 грудня.
"Мирна" дипломатія США
Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Віткофф і Кушнер провели п’ятигодинні переговори у Москві. За деякими даними, після тієї зустрічі американські посланці мали відправитись до Брюсселя для нібито зустрічі з Зеленським. Водночас, така зустріч була скасована.
Також повідомлялося, що переговори у Москві не принесли відчутних результатів.
Перед цим Зеленський повідомив, що українська та американська команди змогли погодити проєкт мирного плану із 20 пунктів. Саме з цими пропозиціями американці літали до Москви.
На думку видання Politico, Сполученим Штатам не вдасться припинити війну Росії проти України, поки в адміністрації Трампа пануватиме хаос.
Сьогодні, 4 грудня, в США має відбутися нова зустріч між українськими і американськими представниками.