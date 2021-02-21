Влада Чорногорії заявляє, що планує також закупити китайську вакцину Sinopharm та вакцину Pfizer-BioNTech.

Чорногорія розпочала вакцинацію проти коронавірусу дозами російської вакцини "Спутник V", яку подарувала їй сусідня Сербія.

Читайте такожСтепанов показав, як вантажать "індійську" вакцину для України (відео)Про це повідомляє "Європейська правда".

Органи охорони здоров'я заявили, що першим щеплення в суботу отримав 66-річний житель будинку для літніх людей в прибережному місті Рисан. Наступними були два лікарі, що працюють в цьому ж будинку для літніх людей.

Чорногорія, країна з населенням близько 620 тисяч осіб, повідомила про більш ніж 70 тисяч підтверджених випадків COVID-19 та 939 випадків смерті.

Влада Чорногорії заявляє, що планує також закупити китайську вакцину Sinopharm і вакцину Pfizer-BioNTech.

Сербія вирішила подарувати Чорногорії 4000 доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Чорногорія раніше видала дозвіл на ввезення в країну російської вакцини.

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Автор: УНІАН