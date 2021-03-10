Посол Росії Карлов був убитий 19 грудня 2016 року під час його виступу на відкритті виставки "Росія очима турків".

В Анкарі засудили до довічного ув'язнення п'ятьох обвинувачених у причетності до вбивства російського посла в Туреччині Андрія Карлова.

Читайте такожВ Італії затримали підозрюваного у причетності до теракту в ПарижіПро це пише DW.

Суд вважає доведеним, що Саліх Йилмаз наказав Мерту Алтинташу убити російського дипломата. Чоловік на ім'я Шахін Сегут був "куратором убивці".

Ще вісім причетних до вбивства осіб засудили до ув'язнення терміном від 5 до 15 років. Шістьох осіб виправдали.

В окреме провадження виділено справи дев'ятьох осіб, які переховуються. Серед них - ісламський проповідник Фетхуллах Гюлен.

Вбивство посла Росії у Туреччині: що відомо

Посол Росії Карлов був убитий 19 грудня 2016 року під час його виступу на відкритті виставки "Росія очима турків".

Пізніше з'ясувалося, що вбивцею є 22-річний поліцейський Мевлют Алтинташ. Під час стрілянини нападник вигукував: "Це помста за Алеппо. Ми вмираємо там, ти помреш тут".

У січні 2017 року турецька влада заявила про арешт "ключового" підозрюваного у справі про вбивство Карлова. В квітні затримали "куратора" вбивці посла Карлова.

У листопаді 2018 року слідчі органи Туреччини завершили розслідування вбивства посла.

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Автор: Людмила Жерновська