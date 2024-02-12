У справі з'явилося ще двоє постраждалих, а одного з підозрюваних звільнили з-під варти.

У справі про резонансне вбивство українського баскетболіста Володимира Єрмакова фігурують двоє підозрюваних. Одного з них вже звільнили з-під варти. Крім того, є ще двоє постраждалих, окрім хлопців з України.

Як повідомляє t-online, німецькі слідчі встановили групу підозрюваних, що можуть бути причетні до скоєння злочину. Їм 14 і 15 років. Підозрювані мешкають у містах Гельзенкірхен і Герне. Їх заарештували, але пізніше 14-річного німця з грецьким корінням звільнили з-під варти, оскільки підозра проти нього не була підтверджена.

Натомість 15-річного німця з турецьким корінням було взято під варту за серйозною підозрою в ненавмисному вбивстві. Видання називає його злочинцем "зі стажем".

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Разом з українцями Єрмаковим і Козаченком були 14-річний сирієць з Гельзенкірхена і 13-річна німкеня з ліванським корінням з Оберхаузена. Ці двоє підлітків також отримали серйозні поранення.

Речник поліції Ессена заявив, що "передумови інциденту досі незрозумілі", а "про мотиви нічого не відомо". Поліція не вважає, що це був політично мотивований напад. Триває розслідування.

Вбивство Володимира Єрмакова в Німеччині - що відомо

Як повідомив УНІАН, 12 лютого Федерація баскетболу України повідомила, що в місті Дюссельдорф в Німеччині в результаті ножового нападу загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков.

Його друг Артем Козаченко потрапив до лікарні, в реанімацію.

Пізніше в МЗС повідомили, що поліція вже затримала нападника. Також повідомлялося, що стан Козаченко стабільний, загроз його життю немає.

МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині.

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