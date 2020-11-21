Усі опозиційні партії відмовились від участі в другому турі виборів і закликали своїх прихильників до повного ігнорування голосування.

У Грузії проходить другий тур парламентських виборів.

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Голосування відбувається в 17 одномандатних округах, де за підсумками голосування 31 жовтня жоден мажоритарний кандидат не отримав більш як 50% голосів, необхідних для перемоги. Виборці вибирають з двох кандидатів, які показали найкращі результати, повідомляє «Ехо Кавказу».

Вибори вважатимуться такими, що відбулися за будь-якої явки. Переможе той кандидат, який отримає просту більшість голосів.

Право голосу мають більш як 2,1 мільйона громадян Грузії. По всій країні відкрито до 2 тисяч дільниць для голосування.

Усі опозиційні партії відмовились від участі в другому турі виборів і закликали своїх прихильників до повного ігнорування голосування. Незважаючи на це рішення, в бюлетенях містяться імена кандидатів опозиції.

Вибори у Грузії 2020

Вибори в грузинський парламент відбулися 31 жовтня, за офіційними даними, перемогу на них здобула правляча партія «Грузинська мрія».

Опозиція, провідна сила якої - «Єдиний національний рух» колишнього президента Міхеїла Саакашвілі - називає результати голосування сфальсифікованим.

Після 31 жовтня в Грузії почалися акції протесту прихильників опозиції, які вимагали проведення нових парламентських виборів.

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Автор: Вікторія Токарєва