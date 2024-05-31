Трампа визнали винним у справі про фінансові махінації.

Колишній президент Дональд Трамп, якого визнали винним у справі про фінансові махінації, може зіткнутися зі значними обмеженнями на поїздки, оскільки багато країн світу проводять сувору імміграційну політику щодо осіб із кримінальним минулим, пише Newsweek.

Як відомо, суд присяжних у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у справі про фінансові махінації. Тепер Трампу загрожує до чотирьох років ув'язнення. Він став першим колишнім президентом США, засудженим за кримінальні злочини, який активно балотується на новий термін. При цьому його передвиборча кампанія може бути ускладнена потенційними обмеженнями на поїздки, введеними різними країнами.

Як пише Newsweek, багато країн по всьому світу, зокрема, Канада, Великобританія і Японія, вводять політику, що забороняє в'їзд особам, засудженим за тяжкі злочини. Ці правила часто призводять до автоматичної відмови у візах або дозволах на в'їзд засудженим злочинцям, що потенційно впливає на здатність Трампа подорожувати світом.

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Так, згідно з World Population Review, до списку країн, до яких не пускають засуджених злочинців, входять:

Аргентина

Австралія

Канада

Китай

Куба

Індія

Іран

Ізраїль

Японія

Кенія

Макао

Нова Зеландія

Південна Африка

Тайвань

Велика Британія

Сполучені Штати

Крім того, хоча не всі країни активно перевіряють наявність судимостей на кордоні, деякі з них відмовить у в'їзді, якщо виявлять засудженого злочинця. До цього списку входять понад 20 країн, серед них Бразилія, Чилі, Єгипет, Гонконг, Ірландія, Сінгапур, Південна Корея, Туреччина, Україна, ОАЕ.

Загалом, за винятком США, 37 країн можуть заборонити Дональду Трампу в'їзд на свою територію.

Справа Трампа - що відомо

Суд присяжних у Нью-Йорку визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у фінансових махінаціях під час виплат порноактрисі Стормі Деніелс. Трампа звинувачують у фальсифікації звітності з метою приховати виплати грошей за мовчання жінки. Це сталося за кілька тижнів до президентський виборів 2016 року.

Засідання суду, на якому буде оголошено про призначене покарання, відбудеться 11 липня. У теорії Трампу загрожує до чотирьох років ув'язнення, хоча він може отримати й умовний термін.

Водночас в американській конституції немає заборони для засуджених злочинців балотуватися на посаду президента, тож у теорії Трамп може обратися президентом навіть із в'язниці.

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