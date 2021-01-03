Оскарження 11 сенаторів на перемогу Джо Байдена не вплине.

11 республіканців у Сенаті оголосили, що проголосують за оскарження результатів голосування колегії виборців під час засідання Конгресу для офіційного затвердження голосів.

Про це повідомляє The Hill.

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Серед них сенатори з Техасу, Оклахоми, Монтани, Індіани, Алабами тощо. Вони пояснили, що голосуватимуть проти, поки не проведуть 10-денний аудит.

«Конгрес повинен негайно призначити виборчу комісію для проведення 10-денної перевірки результатів виборів у спірних штатах. Після завершення окремі штати оцінюватимуть висновки комісії й за потреби можуть скликати спеціальну законодавчу сесію для підтвердження змін у своєму голосуванні», – йдеться у спільній заяві.

Десятки спроб команди юристів Трампа оскаржити результати у ключових штатах були відхилені судами, а спостерігачі неодноразово спростовували твердження нібито про фальсифікацію результатів голосування.

Журналісти зазначають, що оскарження 11 сенаторів на перемогу Джо Байдена не вплине. Видання припускає, що цю ініціатива не набере більшості голосів, оскільки демократи контролюють Палату представників, а кілька республіканців вже заявили, що не підтримають ідею оскарження.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада в США відбулися президентські вибори.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

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Автор: Яна Ставська