Болгарія екстрено просить ЄС про захист від втручання Росії у вибори, – Politico

Кремль розгортає масштабні мережі впливу, щоб змінити результати голосування за допомогою соцмереж та пропаганди.

Болгарія офіційно попросила Європейський Союз допомогти відбити російське втручання напередодні виборів. Про це повідомляє Politico, посилаючись на текст листа болгарського уряду.

Минулого тижня болгарські посадовці звернулися до дипломатичної служби із закликом зупинити кампанії з маніпуляції думкою через соцмережі та пропагандистські сайти.

Повідомляється, що у країні працюють цілі мережі російських акаунтів, які сіють розбрат серед людей перед голосуванням, яке відбудеться 19 квітня.

У листі уряду зазначається, що підтримка потрібна оскільки:

"З огляду на підвищений ризик скоординованих кампаній дезінформації та іноземного втручання, що може підірвати цілісність виборчого процесу".

Відомо, що Софія навіть залучила розслідувача Христо Грозева для консультування спеціального підрозділу, який координуватиме відповідь на гібридні загрози.

Один із посадовців, який погодився говорити на умовах анонімності, зазначив, що раніше Болгарія "завжди мовчала щодо цих питань", але тепер захист інформпростору став пріоритетом номер один.

Також країна просить активувати процес під назвою "Система швидкого реагування" згідно із Законом про цифрові послуги (DSA). Він дозволить зустрітися з представниками платформ Meta, Google, TikTok та іншими, щоб виявляти та зупиняти дезінформацію.

Як зазначив аналітик Георгій Ангелов, прикладом є Румунія, де в TikTok несподівано переміг маловідомий проросійський кандидат.

"Після того, що ми побачили в Румунії, це дуже небезпечна тенденція", - зазначив він.

Угода з Україною

Нагадаємо, що Україна та Болгарія підписали десятирічну безпекову угоду, яка передбачає розширення оборонної співпраці та продовження військової підтримки Києва.

Одним із ключових пунктів домовленостей стало спільне виробництво озброєння, зокрема безпілотників, на території обох країн. У межах угоди сторони також планують залучати європейські механізми фінансування та створювати спільні проєкти у сфері оборонної промисловості.

Вас також можуть зацікавити новини: