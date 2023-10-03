Російські дипломати заявили, що "не лізуть у внутрішні справи інших держав".

Посольство Російської Федерації в Словаччині відповіли на звинувачення про втручання у вибори, на яких перемогла сила антиукраїнського політика Роберта Фіцо. Дипломати країни-агресорки звинуватили в таких діях США.

"Рішуче відкидаємо надумані звинувачення на адресу Росії про втручання в словацький електоральний процес. На відміну від деяких нинішніх союзників Словаччини, ми не ліземо у внутрішні справи інших держав, не займаємося зміною режимів і різного роду "кольоровими" революціями. "Чомусь" втручанням у внутрішні справи в Братиславі не вважають виділення американською дипмісією Міністерству оборони СР 5 млн доларів на протидію т.зв. дезінформації, яка на ділі стала боротьбою зі свободою думки, в тому числі в ході минулої передвиборної кампанії. Або створення і пряме фінансування з кас посольств країн НАТО визначених, аж ніяк не сприяють громадянському миру і рівноправному міжнародному співробітництву НУО. Або прямий тиск з Вашингтона на корпорацію МЕТА, в результаті якого блокуються профілі в соцмережі Facebook опозиційних словацьких політиків. Про це писали в ЗМІ, тутешнє посольство США пишається подібними фактами. Приклади такого роду можна наводити нескінченно, хоча вони часом сором'язливо замовчуються в Братиславі", - йдеться у заяві посольства РФ у Facebook.

Крім того, російські дипломати заявили, що відносини країн знаходяться в глибокій кризі і продовжують деградувати, а "антиросійська "карта" розігрується у внутрішньополітичній боротьбі".

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Вибори в Словаччині - головні новини

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, на яких перемогла опозиційна партія Smer-SD на чолі з колишнім прем'єром Робертом Фіцо.

Політик відзначився антиукринською позицією і закликав відмовитися від будь-якої допомоги Києву. За його словами, "у людей в Словаччині є проблеми побільше, чим Україна".

Скандал з Росією вознкі після того, як директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що вибори в Словаччині "навряд чи можна сприймати як демократичне і вільне від зовнішнього впливу волевиявлення народу". Він заявив, що США нібито посилили втручання у вибори і закликають "відкинути химеру моралі і використовувати будь-які засоби для досягнення необхідного результату". У зв'язку з цим У МЗС Словаччини викликали представника російського посольства.

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