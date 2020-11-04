Згідно з підрахунками 95% голосів, Байден набирає 49,4% голосів, у його суперника від республіканців Дональда Трампа - 49,1% голосів виборців.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден випередив свого суперника від республіканців Дональда Трампа у Вісконсині - одному з ключових штатів, який дає 10 голосів.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з підрахунками 95% голосів, Байден набирає 49,4% голосів, у його суперника від республіканців Дональда Трампа - 49,1% голосів виборців. Раніше повідомлялося про невелику перевагу чинного президента.

Вісконсин входить до списку ключових штатів, де складно спрогнозувати перемогу одного з кандидатів.

Нагадаємо, на цей час Трамп перемагає у 23 штатах, Байден - у 18.

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Як обирають президента США

Президентські вибори в США проводяться в два етапи. На першому етапі жителі країни в результаті всенародного голосування голосують за виборців, які на другому етапі обирають президента країни. Виборщики - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Громадяни заздалегідь знають, кого підтримує кожен виборщик. У кожному штаті різна кількість виборщиків. Наприклад, у великому штаті Каліфорнія їх 55, а в маленьких штатах їх по 7. Тому для кандидатів у президенти дуже важливо, щоб їх підтримували у великих штатах. За 41 день після всенародного голосування виборщики заповнюють бюлетені, вибираючи президента і віце-президента. На початку січня після підрахунку голосів в

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Автор: Денис Прядко