На прес-конференції Трамп розповів про боротьбу з пандемією COVID-19. Зокрема, він заявив, що вакцина може з'явитися в США вже наступного тижня.

Чинний президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістів про результати виборів і спішно покинув прес-конференцію.

На ній він розповів про боротьбу з пандемією COVID-19. Зокрема, він заявив, що вакцина може з'явитися в США вже наступного тижня.

«Ми безмежно дякуємо нашим лікарям, медсестрам, працівникам системи охорони здоров'я та науковцям, які ведуть бій проти китайського вірусу, ми дякуємо за вакцини і ліки для терапії - неймовірне почуття усвідомлювати, що вони почнуть надходити, можливо, з початку наступного тижня або трохи пізніше», - заявив Трамп.

У своєму зверненні до журналістів президент також розповів про рекордні показники зростання індексу Dow Jones. Після цього він спішно покинув прес-конференцію, не ставши коментувати результати виборів президента.

Читайте такожЗдався: адміністрація Трампа оголосила про готовність передати владу Байдену - CNN

Вибори президента США

Джо Байден, який був визнаний провідними американськими медіа обраним президентом на підставі попередніх результатів голосування у всіх штатах, повинен вступити на посаду президента 20 січня.

Трамп поки відмовляється визнати поразку і намагається визнати недійсними або скасувати результати виборів у ряді штатів за допомогою судових позовів, заявляючи про «масштабні махінації», доказів яких поки представлено не було.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН