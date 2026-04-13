Після поразки Орбана на виборах Кремль назвав Угорщину недружньою країною

Пєсков заявив, що в Росії сподіваються на "прагматичні відносини" з новою владою Угорщини.

Кремль не має наміру вітати Петера Мадяра з перемогою його партії на парламентських виборах в Угорщині, оскільки це "недружня країна".

Таку заяву на тлі поразки Віктора Орбана зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ. Водночас він додав, що в Москві до вибору угорського народу ставляться "з повагою".

"Ми недружнім країнам привітання не надсилаємо. А Угорщина – недружня країна, вона підтримує санкції проти нас", – сказав рупор Кремля.

Говорячи про взаємодію між країнами в майбутньому, Пєсков сказав, що в Росії сподіваються на "прагматичні відносини" з новою владою Угорщини.

Вибори в Угорщині

12 квітня в Угорщині відбулися вибори до парламенту. Більшість місць отримала опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. Тепер очікується зміна курсу країни, якою 16 років "правив" проросійський прем'єр Віктор Орбан.

Після перемоги Мадяр закликав президента країни Тамаша Шуйока і весь держапарат негайно скласти повноваження. Він додав, що Будапешт зосередиться на тому, щоб знову стати сильним союзником у ЄС і НАТО.

Говорячи про Україну, Мадяр заявив, що не блокуватиме кредит на 90 млрд євро, як це робив Орбан. Однак Угорщина все одно не братиме участі в ініціативі через складну фінансову ситуацію.

