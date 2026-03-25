'Він - переможець': Трамп прямо закликав угорців голосувати за Орбана

Трамп публічно підтримав Віктора Орбана і заявив, що саме завдяки йому відносини між США та Угорщиною досягли "нових висот".

Президент США Дональд Трамп публічно звернувся до громадян Угорщини із закликом підтримати чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана на майбутніх виборах 12 квітня 2026 року.

Відповідну заяву Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social, де емоційно закликав виборців "вийти і проголосувати за Віктора Орбана", назвавши його "справжнім другом, борцем і переможцем".

"День виборів – 12 квітня 2026 року. Угорщина: ВИЙДІТЬ І ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ВІКТОРА ОРБАНА. Він – справжній друг, борець і ПЕРЕМОЖЕЦЬ, і має мою повну та беззастережну підтримку на переобрання прем'єр-міністром Угорщини. Я З НИМ НА ВСІХ ЕТАПАХ!", - заявив Трамп.

Американський лідер наголосив, що Орбан є "сильним та впливовим керівником", який, за його словами, розвиває економіку країни та жорстко протидіє нелегальній міграції. Також Трамп заявив, що саме завдяки Орбану відносини між США та Угорщиною досягли "нових висот".

Критика з боку Заходу

Водночас міжнародні організації, зокрема Репортери без кордонів та Freedom House, протягом років фіксують погіршення ситуації зі свободою слова в Угорщині. Йдеться про контроль над медіа та тиск на незалежних журналістів.

Європейський парламент також неодноразово заявляв про загрози верховенству права, незалежності судів та академічним свободам у країні.

Окрему критику викликали ініціативи уряду Орбана щодо обмеження прав ЛГБТ-спільноти, зокрема ухвалення закону, який у ЄС назвали дискримінаційним.

Ще у 2022 році Європарламент офіційно визнав, що Угорщина відійшла від стандартів повноцінної демократії та стала "гібридним режимом виборчої автократії".

Крім того, через підозри у витоках конфіденційної інформації до Росії Європейський Союз почав обмежувати доступ угорських представників до частини чутливих обговорень.

Орбан і Україна - останні новини

Нагадаємо, Угорщина залишається непохитною у намірі блокувати виділення коштів Україні, поки російська нафта знову не потече через зруйнований Росією нафтопровід "Дружба".

Натомість у Трампа заявили, що блокування Орбаном кредиту для України на 90 мільрдів євро - не питання США.

