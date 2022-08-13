На знімках видно вигорілі ділянки.

Результати "спалахів" на аеродромі "Зябровка" у Гомельській області Білорусі показали з супутника. На знімках видно сліди пожежі.

Відповідні фото оприлюднила в Twitter-акаунті компанія Maxar Technologies.

Відзначається, що знімки зроблені 12 серпня, тобто через добу після події, коли на аеродромі були "вибухи і спалахи".

На фото добре видно сліди від пожежі. При цьому за контурами схоже, що на головній злітно-посадковій смузі згорів літак. Крім того, поруч видно вигорілі рослини.

Вибухи та "спалахи" на аеродромі "Зябровка" - що відомо

Вночі 11 серпня "Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі чутні звуки вибухів і видно "спалахи" на аеродромі "Зябровка" в Гомельській області.

Стверджувалося, що на військовому об'єкті було не менше восьми "спалахів".

Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведенні навчань військ ППО і ВПС з бойовою стрільбою, проте чи пов'язані вони зі спалахами в районі Зябровки-невідомо.

Пізніше речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат зазначив, що українські військові покладаються на партизанський рухе в Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: