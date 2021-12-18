Політик нагадав, що, згідно з чинними законами, володіти мережею та компанією, яка здійснює її експлуатацію, повинні різні структури.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" було помилкою з геополітичної точки зору.

Як повідомляє "Німецька хвиля", таку думку висловив віце-канцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck) в інтерв'ю газеті FAZ, фрагменти з якого німецькі ЗМІ цитують у суботу, 18 грудня.

"Усі європейські країни, окрім Німеччини та Австрії, були завжди проти. І ось газопровід побудовано. Але питання про те, чи введуть його в експлуатацію, залишається відкритим. Це питання слід вирішувати з позиції європейського та національного права", - заявив Габек у відповідь на запитання, чи не призведе перехід на відновлювані джерела енергії до залежності від російського газу та трубопроводу "Північний потік- 2".

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Політик нагадав, що, згідно з чинними законами, володіти мережею та компанією, яка здійснює її експлуатацію, повинні різні структури.

"Політика, спрямована на підтримку конкуренції, - це політика. Вона не дозволяє створювати монополії і водночас - залежності", - підкреслив заступник глави уряду ФРН, додавши, що німецький регулятор - Федеральне агентство з мереж - перевірить відповідність усіх документів щодо "Північного потоку-2" закону та ухвалить рішення про можливість початку його експлуатації.

Згадавши загрозу військового вторгнення Росії в Україну, Габек наголосив, що "будь-яка подальша агресія не повинна залишатися без жорстких наслідків". "Тут не може бути заборонених тем для роздумів", - заявив міністр, не згадуючи, однак, "Північний потік-2" безпосередньо.

Як повідомляв УНІАН, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 A. G 17 грудня повідомила про початок заповнення природним газом другої нитки газопроводу.

На думку Міжнародного валютного фонду, запуск газопроводу "Північний потік-2" може призвести до скорочення доходів України від транзиту газу на 40% до 1,2 млрд дол. на рік до 2024 року, поки діє нинішній контракт з "Газпромом" на транзит.

Довідка УНІАН. Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

4 жовтня компанія Nord Stream 2 A. G, яка є оператором газопроводу, заявила про початок заповнення газом першої нитки газопроводу.

Автор: Катерина Гірник