Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення російських військ до кордону України.

Президент США Джо Байден та новий канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили ризики вторгнення російських військ в Україну.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Телефонна розмова між лідерами держав відбулася на тлі призначення Шольца наступником Меркель.

"Президент Байден підтвердив свою підтримку міцних американсько-німецьких відносин і бажання й далі зміцнювати трансатлантичне співробітництво найближчими роками", – йдеться у повідомленні.

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У цьому контексті Байден і Шольц також порушили тему протидії зміни клімату й стягуванню російських військ до кордону України.

8 грудня депутати парламенту Німеччини обрали новим канцлером країни соціал-демократа Олафа Шольца. Його попередниця – Ангела Меркель – керувала країною 16 років.

Напередодні обрання Шольц підтвердив свою підтримку суверенітету України, проте не зміг відповісти, чи погодиться його уряд "заморозити" "Північний потік-2" у разі нападу РФ на Україну.

Західна преса писала, що американці обговорювали з правлячою коаліцією Німеччини запобіжні заходи, включно з перекриттям "труби Путіна", якщо Росія таки наважиться вторгнутися в Україну.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Яна Ставська