Сполучені Штати Америки працюватимуть з Україною на її шляху до можливого членства у НАТО, однак наразі найголовнішим пріоритетом Вашингтона є впевненість, що українці зможуть виграти війну.

Про це в етері інформаційного телемарафону повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Він запевнив, що Штати збільшать допомогу Україні та переконається, що вона має все необхідне на полі бою.

"Президент Байден на минулому саміті G7 твердо дав зрозуміти, що членство в НАТО буде в українському майбутньому. В цьому немає жодних сумнівів. Ми будемо працювати з Україною на її шляху до можливого членства в Альянсі, але найперший пріоритет - мати впевненість, що вона зможе виграти цю війну".

Він також повідомив, що американська та українська сторони працюють над довготривалими двосторонніми безпековими угодами, які забезпечать країну зброєю й після війни. "Україна все одно матиме довгий кордон з Росією з потенціалом агресії в останньої".

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